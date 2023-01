E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enquanto a nova época do Mundial de MotoGP não arranca, Miguel Oliveira entretém-se a dar valentes pedaladas por montes e vales. O piloto de Almada fez equipa com Miguel Praia na Race Nature Albufeira em BTT no último fim-de-semana, e não se saiu nada mal. "Próximo desafio? Aceito sugestões!", brincou o ás das duas rodas.