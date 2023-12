Pode ter abandonado para sempre o hóquei no gelo mas a ex-guardiã das redes das Bluewater Hawks continua a entusiasmar os adeptos daquele desporto. Considerada uma das estrelas do Instagram (e também do OnlyFans para adultos), Mikayla Demaiter diz que quase nem pode sair à rua sem logo ser reconhecida. A afirmação parece exagerada mas é a própria beldade canadiana a dizer que está exausta de ver as cabeças virarem-se por onde quer que passe…