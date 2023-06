E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Acabou. A relação da modelo Miriam Cruz e do jogador de futebol Jota Peleteiro chegou ao fim e os pombinhos decidiram comunicá-lo através das redes sociais. Segundo a beldade, a relação "não tinha bases suficientemente sólidas" para perdurar, e recomendou ao ex que, antes de mais, pusesse os pés no chão e decidisse o que realmente quer da vida.