Modelo brasileira garante que dormiu com Richarlison mas afinal... foi com o sósia

Uma modelo brasileira contou no 'Big Brother Brasil' que teria dormido com Richarlison no Carnaval, o que gerou uma enorme confusão.Tina, assim se chama a concorrente, garantiu que conheceu o internacional brasileiro no Camarote Brahma, no Carnaval em São Paulo, as declarações tiveram repercussões nas redes sociais, mas o avançado do Tottenham negou que tal tenha sucedido, até porque nem esteve no Brasil durante o Carnaval, encontrando-se a jogar pelo seu clube, em InglaterraMas eis que pouco depois surgiu a explicação para o sucedido: o homem que esteve com Tina no Carnaval foi na realidade Felipe Lima, um sósia de Richarlison."Richarlison, desculpa. O Carnaval é de loucos... Quem ficou fui eu", explicou o sósia nas redes sociais, acrescentando que a mulher teria prometido manter segredo sobre a situação.