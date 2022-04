Modelo mostra mensagens de Salvio e atira: «Estes homens se não chutassem bem uma bola...»

Continua a dar que falar a situação que envolveu Toto Salvio e Magali Aravena. Agora foi a vez de Yasmi Mendeguía, uma antiga concorrente do Big Brother argentino, ter partilhado nas redes sociais mensagens elogiosas recebidas do ex-jogador do Benfica, nas quais Toto questiona por duas vezes (sem sucesso) se esta estava bem, antes de a elogiar com um "tu, sim, não tens rival"."Este é aquele que atropelou a sua mulher? Estes homens se não chutassem bem uma bola estariam a trabalhar numa guarita", escreveu Mendeguía, que, a julgar pela captura de ecrã (que poderá nas fotos acima), não deu qualquer resposta ao jogador do Boca Juniors.