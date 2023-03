Modelo promete passear nua em cima de autocarro em Nápoles se o clube ganhar a Champions

A modelo do 'Onlyfans' Paola Saulino, adepta ferrenha do Nápoles, prometeu passear nua em cima de um autocarro pelas ruas da cidade se o clube ganhar esta edição da Liga dos Campeões. E ficou feliz com o sorteio de ontem, que ditou o Milan como adversário da equipa de Spalletti nos quartos de final. "Milan, temos tudo sob controlo", escreveu Paola nas redes sociais.Foi numa entrevista ao 'Daily Star' que a modelo revelou a intenção de celebrar de modo tão inusitado uma eventual conquista da Champions. No campeonato italiano tudo parece estar encaminhado para o Nápoles chegar ao título, mas Paola quer ver o seu clube dominar na Europa."Posso revelar aos vossos leitores que vou fazer algo louco e celebrar com uma viagem por Nápoles, nua, no topo de um autocarro. É algo que posso fazer e que posso pagar. Alugar um autocarro não é a coisa mais cara do Mundo", explicou a modelo.