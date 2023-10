A separação entre o ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, e a cantora colombiana Shakira continua a dar que falar. Depois de ter resolvido quem fica com as crianças e com quem passam os fins de semana e as férias, parece que está a ser mais difícil dividir as propriedades. É que o ex-casal não está a conseguir vender três moradias que possui em Esplugues de Llobregat, na Catalunha. Estão à venda pela módica quantia de 15 milhões de euros.