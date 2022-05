Morgan Ketzner tem garra

As redes sociais são plataformas perfeitas para lançar aspirantes a modelos mas nem sempre é um mar de rosas. Morgan Ketzner sabe isso mais do que ninguém, ela que agarrou a fama dada pelo Instagram com unhas e dentes. Já estabelecida no meio, a modelo de ‘fitness’ entretém-se a mostrar os bastidores de um mundo onde se paga mal e se exige muito a quem está a começar a carreira.Verdadeira mulher de garra, tem mostrado a outras pretendentes como devem estar preparadas para enfrentar os obstáculos que irão enfrentar.