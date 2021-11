Mulher de Abidal quebra o silêncio após alegada traição: «Nem perdão nem raiva»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hayet Kebir Abidal (@hayetabidal)

A mulher de Eric Abidal quebrou o silêncio, dias depois de ter pedido o divórcio ao antigo jogador francês, que teria tido tido uma relação amorosa com Kheira Hamraoui, jogadora do PSG.Hayet Abidal, que chegou a ser considerada suspeita de ter ordenado o ataque de que Kheira Hamraoui foi vítima, às mãos de dois encapuçados, fez uma publicação no Instagram."Perdoamos até que algo se colapsa em ti, já não sentes nada, nem perdão nem raiva, só vontade de passar a página e pensar noutra coisa", pode ler-se na mensagem.Recorde-se que depois do ataque de que foi alvo, Kheira Hamraoui disse à polícia que o cartão do seu telemóvel estava "em nome de um 'ex'", que mais tarde se soube tratar-se de Abidal. Os dois teriam tido uma relação quando estavam no Barcelona, ela como jogadora e ele como diretor desportivo.A mulher de Abidal - com quem o francês tem cinco filhos - pediu o divórcio depois de saber que o marido tinha tido "uma relação adúltera com madame Hamraoui".As autoridades apontaram Hayet Abidal como suspeita da agressão, mas os advogados da ainda mulher do ex-jogador negaram qualquer implicação. "Não temos informações. Não fazemos parte da queixa nem tão pouco da informação judicial. Toda a informação que temos vimos na imprensa", explicou Nicolas Cellupica, na BFMTV. "A Hayet não tem nada a ver com estes acontecimentos."