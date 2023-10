Mulher de Courtois fez tropa em Israel e condena o Hamas: «São contra brancos, homossexuais ou judeus»

A guerra entre Israel e Palestina está a centrar atenções a nível mundial e são muitas as figuras que têm vindo a público falar sobre o tema, como é o caso de Mishel Gerzig, mulher de Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid. A modelo israelita tem deixado várias mensagens nas redes sociais a condenar o comportamento do Hamas. "É um grupo terrorista que é contra qualquer pessoa que não se pareça com eles, sejam brancos, homossexuais ou judeus."O que muitos não sabem é que Mishel Gerzig tem um passado nas forças militares do seu país. Quando cumpriu 18 anos, a jovem fez uma pausa na carreira de modelo para cumprir o serviço militar obrigatório e chegou a "capitanear barcos de resgate com 15 soldados sob o seu comando", uma experiência que, conforme deu conta nas redes sociais, a deixou "muito orgulhosa."Apesar de estar distante a nível geográfico, Mishel nunca perde uma oportunidade para demonstrar amor e respeito pelos seus compatriotas, deixando comentários em diversas publicações. "Não se trata da Palestina ou de Israel, trata-se da humanidade. O Hamas é uma organização terrorista que mata qualquer um que se interponha no seu caminho, mesmo aqueles que são palestinos", escreveu, acrescentando noutras publicações: "Toda a gente conhece alguém que foi assassinado ou ferido nos últimos dias. Não consigo imaginar o que eles fazem com aqueles que sequestram, mantendo-os como reféns dentro de Gaza. Tragam as famílias de volta para casa!", declarou a modelo de 26 anos.