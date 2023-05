Mulher de Dani Alves reage a rumores sobre novo namorado

Joana Sanz respondeu nas redes sociais às notícias de que teria uma "nova ilusión", ou seja, um novo namorado, depois da separação de Dani Alves, jogador brasileiro que se encontra detido em Barcelona, acusado de violar uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona.O canal Telecinco de Espanha dizia ontem que a modelo estaria envolvida com um empresário de Madrid, estando até a pensar mudar-se para a capital, adiantando também que a família de Dani Alves a teria colocado para fora de casa.Mas Joana, que terá sido vista a passear pelas ruas de Madrid com o tal empresário, deixou uma publicação nas stories do Instagram a desmentir a notícia: "A nova 'ilusión' da minha vida: eu. Trabalhadora, independente, ambiciosa, bela e pronta. Brinquedo de ódio para as más linguas", escreveu junto a imagens de um vídeo onde aparece a desfilar para uma marca de roupa interior.