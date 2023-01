Mulher de Keita Baldé não poupa Wanda Nara: «Há mulheres sérias e há as que chamamos vacas»

Wanda Nara separou-se de Mauro Icardi em setembro do ano passado e o jornalista Jordi Martín avançou que a influencer argentina terá tido um encontro com Keita Baldé, avançado senegalês do Spartak Moscovo e ex-jogador do Inter, onde foi companheiro de equipa de Icardi."A Wanda teve uma discussão com o Mauro. Segundo me contou uma fonte próxima do Icardi, ela escapou com um jogador de futebol, ex-companheiro dele, o Keita Baldé", contou o jornalista no programa 'Intrusos'.O jogador já deu explicações: "Lamento muito que a minha esposa Simona e os meus dois lindos filhos tenham sido apanhados nesta infundada tormenta mediática. Peço encarecidamente a todos que respeitem a minha família, que são totalmente alheios aos feitos narrados."A mulher defendeu o jogador. "Eles vivem disto", explicou Simona Guatieri, referindo-se à imprensa cor de rosa. Depois, não deixou de dizer o que pensa de Wanda Nara: "Existem mulheres sérias, sensíveis, sinceras, sensuais... E que bem cheiram essas mulheres, a limpo! Depois há aquelas mulheres que em italiano chamamos vacas!"Wanda Nara, que continua muito empenhada no desenvolvimento da sua empresa, a 'Wanda Cosmetics', não comentou.