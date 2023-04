Mulher de Lucas Hernández oferece jogador à amante e avisa-o: «Não te esqueças que tens dois filhos»

A modelo italiana que pode acabar com o casamento de Lucas Hernández



A modelo italiana que pode acabar com o casamento de Lucas Hernández

Se em campo o Bayern Munique não vive os seus melhores dias, fora dele a vida pessoal de Lucas Hernández, defesa dos bávaros, não parece estar muito melhor. A mulher do lateral-esquerdo deixou nas redes sociais uma contundente mensagem, acusando-o de infidelidade, e até o ofereceu à amante."Já podes deixar de jogar pelos dois lados, Lucas Hernádez. Ofereço-te, Cristina Buccino. Não te esqueças que tens dois filhos que não vens ver", escreveu a espanhola Amelia Lorente, nas stories do Instagram.Cristina Buccino, a mulher com que o francês terá traído Amelia, é uma conhecida italiana com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.A mensagem surge poucas horas depois de Lucas Hernández ter ido a Milão, juntamente com o companheiro de equipa, Benjamin Pavard, ver o triunfo do Milan (onde joga o irmão, Theo Hernández) diante do Lecce