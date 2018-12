Mulher de Marcelo e os 10 anos de casamento: «Muitos filhos peludos, como sempre quisemos»

Marcelo e a atriz Clarice Alves ofereceram uma magnífica festa aos amigos e familiares, para comemorar os 10 anos do casamento. Nas redes sociais trocaram 'juras de amor eterno' e Clarice recordou, com humor, algo que ambos desejavam antes do casamento. "Filhos peludos"."Comemorando 10 anos da nossa união. No mesmo lugar onde casamos, junto da nossa família, nossos padrinhos, amigos queridos, todos reunidos. Outra noite repleta de amor, carinho e muita felicidade para celebrar o nosso casamento. Obrigada por essa surpresa única, por ainda conseguir me surpreender depois de tantos anos juntos. Foi um longo caminho ao seu lado, com constantes desafios, aventuras pelo mundo, dois filhos incríveis, inúmeras conquistas, muitos filhos peludos como sempre quisemos. Meu amigo, meu companheiro, sempre meu namorado e ainda um pai que me apaixona. Obrigada por me fazer sentir tão especial. É lindo ainda termos tantos sonhos a realizar juntos. Te amo moreno meu", escreveu Clarice no Instagram, onde partilhou uma foto a beijar o marido.Ele também fez uma publicação. "Feliz aniversário babis. Você faz aniversário mas EU, LiLi e Enzo é que ganhamos o presente. 3.0 de puro charme Te amamos!!!", escreveu o defesa do Real Madrid.A festa teve lugar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro e não faltou música, mesas repletas de doces e uma decoração onde predominaram as flores brancas.Recorde-se que Marcelo e Clarice são pais de Enzo e Liam, de 8 e 2 anos, respetivamente, que logicamente compareceram na festa.