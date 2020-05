Mulher de Quaresma recorda início do namoro: «Marcámos o primeiro encontro no aeroporto»

Ricardo Quaresma, que está atualmente na Turquia ao serviço no clube turco Kasimpasa, e a mulher, Daphne, estão juntos há dez anos e continuam a mostrar-se um casal feliz e apaixonado.





A mulher do jogador revelou que o primeiro encontro entre os dois foi no aeroporto."Conhecemo-nos no aeroporto. Eu tinha um primo que tinha um amigo em comum com ele. Marcámos um encontro conhecemo-nos. E, desde aí, nunca mais nos separámos", garantiu a companheira do craque, que revelou que ele ficou "caidinho" por ela, através de um direto nas redes sociais com a jornalista Patrícia Matos."Conhecemo-nos e ele trouxe-me logo para a Turquia", disse ainda."Vim para a Turquia em 2010. Depois fui para o Dubai. A seguir, Porto. E depois voltámos para cá", explicou o jogador.Apesar da felicidade que demonstram, o casal mostra saudades de viver em Portugal.Daphne confessa que não é fácil ser mulher de um jogador como Ricardo Quaresma, principalmente por ter de estar longe da família e das coisas que mais gosta em Portugal.Os dois admitem que uma das coisas de que sentem falta em relação às diferenças do país é comer carne de porco. No entanto, arranjam forma de levar do nosso país aquilo que querem e que quando estão em Portugal "enchem a mala"."A Daphne já chegou a ir no voo da manhã e a regressar no voo da tarde para ir buscar papas para os meus filhos a Portugal", contou o internacional português.Nesta quarentena, Ricardo Quaresma e Daphne admitem que nem sempre foi fácil lidar com os filhos e fazer restrições alimentares."Tivemos de fechar a boca a muita coisa. Eu sou guloso, gosto muito de chocolates e gomas, e o stress puxa-te a comeres. Foi difícil, tentamo-nos controlar ao máximo. Eu perdi dois quilos. A Daphne se engordar, meto-a fora de casa", atirou, a brincar com a 'mais-que-tudo'.O casal confessa que os filhos acabaram por ajudar a não ganharem os tais 'quilinhos a mais'."Com dois filhos pequenos é quase impossível pararmos um bocadinho. Chegámos a comprar um trampolim e irmos os quatro para lá. Chegava à noite e estava todo partido. Mas tem de ser, temos de fazer sempre algo, as crianças têm de se divertir", contou o 'mustang'."É muito complicado ter dois filhos fechados em casa. E os meus têm muita energia. É difícil pará-los. Tens de inventar alguma coisa para os cansares, para chegar à noite e dormirem tranquilos", desabafou, sobre o período que viveram.Ricardo Quaresma e Daphne são pais de Ricardo, de sete anos, Kauana, de quatro. Quaresma é ainda pai de Ariana, de nove, fruto de uma relação anterior.