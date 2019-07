Viúva de Reyes denuncia peditório falso: «Graças a Deus e aos meus pais comemos todos os dias»

Noelia López, a mulher de José Antonio Reyes, o futebolista tragicamente falecido num acidente de viação no início de junho, em Sevilha, denunciou nas redes sociais um peditório falso, criado em seu nome.Na conta de instagram @noelia_l_reyes estará a ser feita uma recolha de fundos usando o seu nome, supostamente para angariar dinheiro para Noélia e para os filhos."Não sei quem estará por trás daquela conta, fazendo-se passar por mim. Ninguém sabe a situação que estamos a viver. À dor imensa de termos perdido uma figura tão importante na nossa família podem acrescentar-se outras circunstâncias. Mas jamais pediria ajuda desta forma, fosse qual fosse a minha situação económica. Graças a Deus e aos meus pais, comemos todos os dias. Agradeço a quem me informou da existência daquela conta e peço a mesma difusão para parar com isto. Obrigado", escreveu a viuva, no Instagram.