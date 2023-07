Mulher de Roger Federer com ciúmes de Kate Middleton? A imagem que se está a tornar viral

O tenista Roger Federer, que ao longo da sua carreira conquistou 20 torneios do Grand Slam, num total de 103 títulos em singulares, tendo sido oito vezes campeão em Wimbledon, foi homenageado precisamente nesta competição, que decorre até ao próximo dia 16, no Centre Court. Federer ganhou cinco títulos consecutivos entre 2003 e 2007, erguendo de novo o troféu em 2009, 2012 e 2017 (altura em que superou o recorde até então detido por Pete Sampras).

É natural que as estrelas do ténis, celebridades e membros da realeza marquem presença num torneio como este. Assim o fez também a princesa de Gales, Kate Middleton, que até parecia emocionada com a homenagem ao amigo Federer, ao contrário da esposa do tenista, Mirka, que parecia, por outro lado, chateada.