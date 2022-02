Mulher de Rooney farta de ser traída toma medida drástica para controlar ex-jogador

A vida de Wayne Rooney dá para um filme e nem sempre por bons motivos. A mulher que o diga. Coleen Rooney já foi confrontado várias vezes com os escândalos de álcool e traição do ex-jogador. Farta de humilhações que têm exposto a vida da família, terá tomado uma decisão para controlar o marido, avança o jornal 'The Sun'.Coleen Rooney responsabiliza a más companhias por alguns dos comportamentos Rooney, com quem está casada há 13 anos.Coleen quer que "um adulto responsável" - pode ser o seu irmão Joe ou alguém em quem confie - acompanhe e vigie Ronney. "Ela não confia nas pessoas que andam com ele, sobretudo quando se trata de álcool. Ela vê-o como uma criança que necessita que o mantenham no bom caminho", referiu uma fonte próxima de Rooney ao jornal.Casada com o antigo internacional inglês desde 2008 e mãe dos seus quatro filhos, Coleen já enfrentou vários casos de infidelidade, mas mantém-se ainda assim junto de Rooney.O casal falou sobre o impacto dos escândalos na relação no documentário da 'Amazon Prime' sobre a carreira do ex-jogador."Eu conhecia os grupos em que ele andava, com álcool, não era nada de bom", referiu Coleen, de 35 anos, referindo-se ao escândalo que envolveu três prostitutas. "Perdoei-o mas foi inaceitável."