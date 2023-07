Mulher de Varandas partilha foto do filho com Gyökeres: «Dois Vikings suecos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katarina Larsson (@larsson_the_viking)

Katarina Larsson, mulher de Frederico Varandas, presidente do Sporting, partilhou esta sexta-feira nas redes sociais uma fotografia do filho do casal juntamente com o avançado Viktor Gyökeres. Na legenda da imagem, que surge no perfil oficial de Katarina Larsson, é possível ler-se: "Dois Vikings suecos", fazendo, naturalmente, referência ao país de origem da dupla equipada 'à Sporting'.Recorde-se que Viktor Gyökeres foi contratado este verão pelo Sporting a troco de 20 milhões de euros (+4 mediante objetivos), valores que fazem do ex-Coventry a contratação mais cara de sempre da história do clube de Alvalade. No último particular dos leões em solo algarvio, frente à Real Sociedad, o ponta-de-lança estreou-se a marcar, apontando o primeiro de três golos que os leões viriam a fazer na partida (3-0).Gyökeres assinou com o Sporting um contrato válido até 2028, ficando com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.