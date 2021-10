Mulher de Rooney quebra silêncio e vai às lágrimas ao lembrar traições: «Conhecia os grupos em que ele andava»

Coleen Rooney, a mulher de Wayne Rooney, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez publicamente sobre os escândalos de traição do marido. Casada com o antigo internacional inglês desde 2008 e mãe dos seus quatro filhos, Coleen já enfrentou vários casos de infidelidade, mas mantém-se ainda assim junto de Rooney.





O casal falou sobre o impacto dos escândalos na relação no documentário da 'Amazon Prime' sobre a carreira do ex-jogador. "Eu conhecia os grupos em que ele andava, com álcool, não era nada de bom", referiu Coleen, de 35 anos, referindo-se ao escândalo a envolver três prostitutas em 2002. "Perdoei-o mas foi inaceitável."Rooney reconheceu, depois, que ainda sofre as consequências do escândalo. "As pessoas olham para mim de uma forma diferente. Quero que as pessoas se lembrem de mim pelo que sou e não pelo que fiz", sublinhou o agora treinador do Derby County.Wayne e Coleen começaram a namorar aos 16 anos, mas conhecem-se desde os 12, quando Rooney jogava futebol com os irmãos da mulher na garagem atrás da casa dela. Casaram-se em 2018, após seis anos de namoro.Ao longo dos anos surgiram vários escândalos de infidelidade, o último este ano, quando foram publicadas fotos de Rooney a dormir num quarto de hotel com três mulheres seminuas.