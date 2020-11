Mulher que acusou Neymar de violação absolvida de fraude processual

A justiça brasileira absolveu Najila Trindade, a modelo que acusou Neymar de violação, do crime de fraude processual. A modelo conheceu a sentença na passada terça-feira, segundo avança o portal UOL, não tendo ficado provado que Najila ou o ex-marido - que também estava acusado - tivessem dificultando o acesso a possíveis provas e forjando um suposto arrombamento ao apartamento da modelo.





"Não seria razoável supor que o acusado, com intuito de adulterar o local de um delito, filmasse o próprio crime que cometia, o que indica que de fato foi ao local apenas para pegar pertences da acusada Najila, que naquele momento não poderia permanecer em sua residência", refere a sentença, citada pelo UOL."Registre-se, ainda, que o ato de apagar dados de aparelhos eletrónicos, ou trocar senhas, são corriqueiros nos dias atuais, não se podendo dizer que tal conduta, por si só, configure uma inovação artificial com objetivo de induzir a erro perito ou juiz, mesmo porque, os réus não eram alvo da investigação que ocorria no inquérito policial naquele momento", considera a magistrada.