Mulher transexual diz estar com Icardi, divulga mensagens privadas e avisa Wanda Nara

Os amores e desamores de Mauro Icardi e Wanda Nara continuam a dar que falar na Argentina. Depois de a influencer ter publicamente assumido que está separada do jogador do PSG (que está emprestado ao Galatasaray), agora uma mulher transexual, que já há uns tempos admitira ter tido um relacionamento com o jogador, garante que está com Mauro de pedra e cal.Trata-se de Guendolina Rodríguez, uma modelo que em abril de 2019 teria estado com o jogador. Agora garante que o relacionamento é sério, partilhou alegadas conversas privadas e até foi à televisão falar do suposto relacionamento. "Temos uma história conflituosa desde 2019. É um romance intermitente e ele nunca negou nem confirmou por causa da sua carreira. Além disso tem filhos e a Wanda está no meio. Espero que agora o Mauro respire e pense na sua juventude", disse Guendolina Rodríguez, citada pelo jornal espanhol 'As'.E foi mais além: "Fizemos amor e ele disse-me que se eu fosse uma mulher biológica seria diferente. Vou voltar à Turquia na semana que vem."Nas redes sociais Guendolina deixou um aviso a Wanda Nara: "Prepara-te porque depois de três anos o senhor Mauro Icardi ainda não me esqueceu e telefonou-me a partir do seu número turco. O Mauro e eu estamos juntos. Em breve de volta à Turquia com ele."Mauro Icardi, por sua vez, nega a separação de Wanda Nara e nas redes sociais continua a partilhar fotos do casal.