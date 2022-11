Mulheres dos jogadores ingleses não poupam na bebida: champanhe a rodos em cruzeiro de luxo

As mulheres dos futebolistas ingleses que estão no Qatar não olham a gastos por estes dias. Segundo conta o 'The Sun', as WAG's estão a bordo de um cruzeiro de luxo ancorado em Doha, onde não se coibem de ingerir bebidas alcoólicas, proibidas no país.A vitória da Inglaterra no primeiro jogo - diante do Irão - foi celebrada pela noite dentro, com o champanhe e os cocktails a fluirem sem limitações. A conta nessa noite, acrescenta o 'The Sun', chegou às 20 mil libras, cerca de 23 mil euros.No cruzeiro estão, entre outras, as mulheres de Harry Maguire, Jordan Pickford, Kyle Walker e Jack Grealish. "Elas têm o pacote de bebidas premium. Foi tudo pago antes de chegarem ao Qatar, mas mesmo assim pediram garrafas de champanhe no valor de 250 libras (cerca de 290 euros), bem como cocktails."A alegria não tardou a reinar entre as companheiras dos futebolistas ingleses, que depois ainda deram um show de karaoke. "Beberam tanto que no dia a seguir o bar teve de ser reabastecido."Conta a mesma fonte que a mulher de Kyle Walker tomou conta do palco e cantou clássicos como 'I Will Survive ', de Gloria Gaynor, e 'I Will Always Love You', de Whitney Houston.As mulheres dos jogadores estão entre os mais de 6.700 'hóspedes' do cruzeiro que pagaram 6 mil libras (cerca de 7 mil euros) pelo pacote premium cinco estrelas.A embarcação de luxo tem, entre outras comodidades, 14 piscinas de hidromassagem, 13 restaurantes e mais de 30 bares e cafés. Conta ainda com um spa, banhos termais, salão de belza e ginásio.