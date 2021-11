Na Argentina revelam nova infidelidade de Icardi: agora numa casa de banho de um bar em Ibiza

Depois de ter perdoado Mauro Icardi, na sequência da troca de mensagens - e de um suposto encontro num hotel em Paris - com a atriz argentina China Suárez, Wanda Nara parece que tem agora outra dor de cabeça, pois surgiu um novo escândalo.Na Argentina o jornalista Rodrigo Lussich garantiu no programa 'Intrusos' que o avançado do PSG já tinha traído Wanda antes. "O Icardi teve um encontro com uma mulher durante as suas férias com Wanda Nara."Segundo o mesmo jornalista, tudo terá acontecido em 2018, numa estadia do casal em Ibiza. Numa noite em que Wanda e Icardi terão ido a uma festa, o jogador ter-se-á sentido muito atraído por uma das bailarinas. "Tudo aconteceu num clube privado chamado Lío, onde vão todos os jogadores. Nessa noite atuava um ilusionista que ali trabalhava, mas que foi despedido no dia seguinte porque a sua mulher escreveu a Wanda, dizendo-lhe que tinha visto o Icardi numa situação suspeita", relatou Rodrigo Lussich.E prosseguiu: "A Wanda e o Mauro assistiam ao espetáculo e uma rapariga que ali trabalhava passou ao lado dele. Ele mirou-a constantemente e ela parou, para falar com ele. A dada altura trocam olhares, ela foi para outra zona e o Icardi levantou-se, para ir à casa de banho. Minutos depois, a rapariga saiu, seguindo-se o Icardi."Nesse período Wanda Nara teria ficado numa área reservada, sem suspeitar do que se passava. "Segundo relatam várias testemunhas, a Wanda ficou sozinha na mesa enquanto o Icardi desapareceu na casa de banho. Obviamente houve confusão entre a Wanda e o Mauro, mas dessa vez ela não quis contar ao Mundo."Mauro Icardi e Wanda Nara estiveram até há poucos dias no Dubai, para tentarem recuperar o casamento, que foi abalado pelo escândalo da alegada infidelidade do jogador com China Suárez. Estiveram no exclusivo Bvlgari Resort - um hotel que custa 1.500 euros por noite - e partilharam muitas fotos juntos, dando a entender que tudo está resolvido entre eles.