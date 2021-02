Ruby Mae, a namorada de Dele Alli, deixou a casa avaliada em mais de 2 milhões de euros que partilhava com o jogador do Tottenham e acabou com o namoro. A modelo, de 24 anos, cansou-se de ver o namorado horas a fio a jogar Fortnite, segundo revelaram alguns amigos.





"O Dele e a Ruby acabaram. A relação deles tem sido turbulenta, estava a chegar ao fim. A Ruby está triste mas está a cuidar dela. Cansou-se e arrumou as suas coisas", disse uma amiga ao 'The Sun', sob anonimato, explicando que os recentes comportamentos do jogador - incluindo "passar muito tempo a jogar Fortnite" - levaram à separação.Dele Alli e a modelo, que já desfiliou para marcas como a Dolce & Gabbana e a Chanel -, iniciaram a relação em 2016. Em 2018 separaram-se mas reataram pouco depois.O casal separou-se agora a 14 de fevereiro último, dia de São Valentim.