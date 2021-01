A namorada de Paulo Dybala, Oriana Sabatini, utilizou as redes sociais para revelar que é bissexual. No entanto, a modelo planeia casar com a estrela da Juventus. A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram.





"És bissexual?", questionou um fã. Sem pudores, Oriana esclareceu: "Se eu tiver de colocar um rótulo em mim mesma, acredito que sim, sou", afirmou. "Não sei se sou lésbica ou bissexual, mas não tenho preconceitos com isso."