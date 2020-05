"Quem cozinha na relação?", "Quem beija melhor?" ou "Quem é o mais talentoso?" foram algumas das questões a que Margarida Corceiro e João Félix tiveram de responder numa conversa com os fãs nas redes sociais. Mas a resposta que mais terá surpreendido foi mesmo quando surgiu a pergunta: "Quem gasta mais dinheiro na relação?". A jovem atriz não se inibiu e revelou que é o ex-jogador do Benfica, com Félix a ficar em silêncio.