Namorada de Kylian Mbappé é amiga de Tom Cruise

Alicia Aylies tem 22 anos, é modelo e conquistou o coração do jogador francês Mbappé. À semelhança do futebolista do Paris Saint-German, a jovem arrecada várias conquistas. Em 2017, Alicia foi coroada Miss França, representando o seu país no Miss Universo 2017, em Las Vegas. De imediato, a modelo tornou-se um sucesso no país e com a sua nova fama tem feito novas amizades com famosos de elite, como o ator Tom Cruise, que acompanhou num evento do filme ‘Missão Impossível 7’, que tem estreia marcada para este ano.