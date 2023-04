Namorada de Neymar e a gravidez: «Não pensei que o teste desse positivo...»

Bruna Biancardi, a namorada de Neymar que anunciou recentemente estar grávida do jogador, respondeu a algumas perguntas dos seus seguidores do Instagram. A modelo brasileira confessou que a gravidez não foi planeada."Foi uma mistura de sentimentos. Felicidade e surpresa. Porque não pensei que o teste desse positivo, mesmo que algumas pessoas em meu redor me dissessem 'deves estar grávida', nunca levei esses comentário muito a sério", explicou a influencer. "Depois, não sabia se sorrir, chorar de felicidade, dizer ao Neymar ou preparar uma surpresa..."Bruna não quis explicar como o jogador e os seus familiares reagiram à noitícia. "Prefiro deixar esses momentos tão íntimos e tão felizes para nós."Depois, a modelo contou por que a relação com o jogador tem sido tão discreta ao nível das redes sociais: "Vocês [seguidores] têm de deixar de acreditar nas relações do Instagram. Escolhemos viver uma relação real e é por isso que estamos cada vez menos dispostos a mostrar a nossa intimidade por aqui. O importante é o que temos e não o que os outros pensam."