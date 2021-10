A namorada de Pote mostrou-se eufórica com a sua nova conquista: a renovação do contrato com o Sporting até 2026. Bruna Rafaela destacou este passo importante do craque os leões nas redes sociais. "Meu orgulho. Sempre juntos, meu amor. O resto, tu sabes." O jogador, de 23 anos, passa a ter a cláusula mais alta do plantel do clube de Alvalade, no valor de 80 milhões de euros.