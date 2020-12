Namorado da mãe de Neymar esfaqueado em restaurante no México

Poucos dias de ter reatado o namoro com a mãe de Neymar, Tiago Ramos sofreu um valente susto em Cancun, no México, onde esteve com Nadine Gonçalves.





O 'gamer', de 24 anos, revelou um vídeo no Instagram onde surgia com sangue no pescoço depois de alegadamente ter sido esfaqueado na sequência de uma rixa num restaurante.Não se sabe se Tiago Ramos chamou a polícia ou sequer se recebeu cuidados hospitalares. Mas ele não tem dúvidas de que o ataque foi premeditado. "Quase morri por algo que não fiz. Cheguei ao restaurante e pedi um prato de carne. Não sei o que aconteceu. Eu não fiz nada mas não me deixaram ficar", contou.O 'gamer' diz que foi atacado por três indivíduos. "Isto não vai ficar assim, tenho o número da pessoa que fez isto e vou voltar ao México", ameaçou.Tiago Ramos contou ainda que estava sozinho, o que confirma as notícias de que a mãe de Neymar já tinha voltado ao Brasil quando tudo aconteceu. Os dois tinham sido fotografados na semana passada a apanhar um avião de São Paulo para o Panamá.