Namorado da mãe de Neymar foi suturado com 12 pontos e fala-se de violência doméstica

A relação de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e o gamer Tiago Ramos continua a dar que falar. Agora o casal terá vivido um episódio de violência doméstica, que culminou com o jovem no hospital, onde foi suturado com 12 pontos num braço.





Conta a imprensa brasileira que os vizinhos assustaram-se com os gritos provenientes da casa da mãe do craque do PSG. Há relatos de agressões físicas e uma ambulância esteve no local.O casal, que recentemente reatou o namoro, terá tido uma violenta discussão. Tiago Ramos, de 22 anos, terá tido uma reação mais violenta partindo vidros. Foi aí que ele ter-se-á cortado num braço e a namorada acabou por pedir ajuda.O gamer foi de ambulância para o hospital e Nadine, de 52 anos, seguiu atrás, de carro.Conta ainda a imprensa brasileira que o Tiago Ramos sofreu um corte profundo num braço, com 5 centímetros de profundidade, tendo sido suturado com 12 pontos.A mãe de Neymar foi inquirida pelos médicos sobre o que aconteceu, mas Nadine não deu grandes explicações. Disse apenas que o namorado se cortado num vidro.