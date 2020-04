Namorado da mãe de Neymar ganha projeção: «Sempre gostou de mulheres mais velhas»

Tiago Ramos passou de desconhecido do grande público para ser o tema do dia no Brasil e não só. E o passado do novo namorado da mãe de Neymar está na ordem do dia. Depois dos rumores de ser gay, eis que um dos seus ex fala publicamente sobre o tema. Irinaldo Oliver, é assessor de imprensa, tem 36 anos, mora em São Paulo e namorou com Tiago Ramos entre meados de 2017 e meados de 2018.





Neymar conheceu novo namorado da mãe em janeiro como fã



"Já namorei com ele, sim", admitiu Irinaldo Oliver ao 'Extra' afirmando: "Ele sempre foi bissexual e sempre gostou de mulheres mais velhas. É um menino super doce, super do bem."Depois do romance entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves ter sido anunciado , o jovem ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram e muitos rumores saltaram para os meios de comunicação: o jovem teria namorado com o cozinheiro de Neymar, Mauro, e teria tido também um caso com o humorista Carlinhos Maia.