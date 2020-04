Namoro da mãe de Neymar está tremido: gamer de 22 anos voltou para casa da mãe

No início do mês a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, surpreendeu o Mundo ao anunciar que havia inciado uma relação amorosa Tiago Ramos, um jovem de 23 anos que já foi modelo e também tentou a sua vida sem grande sucesso no futebol. Numa primeira fase, o jogador do PSG mostrou-se agradado com a relação do novo casa tendo-lhes mesmo desejado "as maiores felicidades", mas tudo mudou nos últimos dias devido a algumas revelações sobre o passado amoroso de Tiago Ramos.





O jovem é bissexual e, num passado recente, já assumiu relações com alguns homens, uma realidade que Nadine Gonçalves e a restante família desconheciam. Devido a esta revelação, a mãe de Neymar, também por pressão dos filhos, decidiu resguardar-se, e o casal já não partilha casa.De acordo com o jornal 'Lance', Tiago Ramos voltou para o nordeste do Brasil onde está a morar novamente em casa da sua mãe.