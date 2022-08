«Não posso mais»: Wanda Nara pede o divórcio a Mauro Icardi

Wanda Nara terá pedido o divórcio a Mauro Icardi. A influencer está na Argentina e, num áudio que divulgado no programa de televisão 'Los Ángeles de la mañana', a mulher do jogador do PSG alegadamente conta a uma empregada doméstica que vai separar-se."Bom Carmen, vim para a Argentina porque estou a divorciar-me do Mauro. Estou a organizar isso. Ficaria mais uns dias e depois volto e tiro a passagem, bem como tudo o que precisas. Estou a organizar um pouco as coisas para o divórcio porque não posso mais", terá dito Wanda Nara na mensagem divulgada.O apresentador do programa garante que o áudio é atual. "Confirmaram-me que a Wanda está a divorciar-se do Mauro. O áudio é de agora. Alguém o divulgou, a senhora Carmen ou uma amiga, é de ontem. A Wanda deixou esta mensagem ontem e alguém a remeteu para nós", garantiu.Esta 'crise' surge poucos meses depois do 'Wandagate', provocado por uma suposta relação extraconjugal do jogador com uma atriz argentina, China Suárez.O mediático casal tem duas filhas em comum.