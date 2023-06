Natalia Barulich: Um sonho

Antiga namorada do cantor Maluma (chegou a participar num dos seus videoclipes) e do futebolista Neymar (com quem chegou a fazer produções para revistas de moda), Natalia Barulich é uma modelo de origem croata (por parte do pais), mas que já nasceu na Califórnia onde também faz a sua vida como vocalista e DJ. Tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e o seu Instagram mais parece um cardápio de alta cozinha: dá vontade de comer tudo, mas não é para o bico de qualquer um.