Natalie Roser excelente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na Austrália, há muito que o verão já se foi embora mas nada tem impedido Natalie Roser de divertir-se nas areias douradas das praias que rodeiam Sydney. Finalista do concurso Miss Universo em 2014, a maravilhosa modelo mantém-se numa forma excelente, como comprovam as fantásticas produções fotográficas que protagoniza. Adora viajar pelos lugares mais paradisíacos do planeta, onde se diverte a destruir ondas em cima de uma prancha de surf. E, quando o mar não está convidativo, nada como optar pelo ténis ou dar umas pedaladas de bicicleta.