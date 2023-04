Nem propriedades nem dinheiro: mulher de Hakimi quer metade dos bens mas apanha susto

La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois



L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag ? (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

A publicação francesa 'First Mag' garante no Twitter que Hiba Abouk, a mulher de Achraf Hakimi, apanhou um valente susto quando percebeu que o jogador do PSG não tem dinheiro nem propriedades no seu nome.A atriz - que está em processo de divórcio depois de o internacional marroquino ter alegadamente violado uma jovem de 24 anos, na casa do casal, quando Hiba Abouk se encontrava no Dubai com os dois filhos -, contava exigir metade dos bens do futebolista, um dos mais bem pagos da Ligue 1, com um salário a rondar 1 milhão de euros por mês.Mas quando Hiba Abouk e os seus representantes legais foram a tribunal, perceberam que Hakimi não tinha nada, uma vez que já há algum tempo colocou tudo em nome da mãe.Seja como for, os filhos do casal terão as suas necessidades devidamente acauteladas pelo pai, sendo que a mãe, que é uma atriz bem conhecida, também não passa por dificuldades financeiras...