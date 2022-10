Neres ruma a Jericoacoara, Neymar prefere Mangaratiba: destinos preferidos dos jogadores brasileiros nas férias

Muitos são os jogadores brasileiros a atuar por essa Europa fora, mas na hora de escolher um lugar para passar férias a decisão é unânime em alguns casos: o país natal.De acordo com a 'Embratur', agência brasileira de promoção internacional do turismo, David Neres, jogador do Benfica, costuma viajar pelo mundo nas férias, mas quando está no Brasil não tem dúvidas quanto ao local de eleição: Jericoacoara, no Estado do Ceará. Trata-se de um dos destinos mais famosos do Brasil durante o verão, onde é possível visitar dunas e lagoas. Mangue Seco, onde se pode encontrar um viveiro natural para cavalos marinhos, e Tatajuba, aldeia engolida pela areia, são dois lugares igualmente bonitos para visitar.Jericoacoara preserva as características rústicas de uma aldeia piscatória típica e a melhor forma de lá chegar é através do Aeroporto Regional de Jericoacoara, a 30 quilómetros da cidade.Já Gabriel Jesus, do Arsenal, passou as mais recentes férias no litoral de Pernambuco, na região nordeste do Brasil, onde visitou Porto de Galinhas. É um dos principais destinos de praia naquele país da América do Sul e um dos locais mais populares do nordeste brasileiro, já que junta atrações como praia paradisíacas, piscinas naturais nos recifes de coral e ainda uma vila agitada no centro, onde se podem encontrar bares, lojas, música ao vivo e restaurantes.Com 15 quilómetros de costa, Porto de Galinhas fica a cerca de 60 kms do Aeroporto Internacional de Recife.Mangaratiba é o lugar escolhido por Neymar para passar as férias quando está no Brasil. O jogador do PSG tem uma casa na cidade, onde costuma receber amigos e família. Mangaratiba faz parte da região conhecida como Costa Verde, na qual é possível observar cenários bonitos e exóticos, como o encontro da Serra do Mar com o Oceano Atlântico. Para além disso, também se pode encontrar na cidade destinos como a Praia da Paciência (como pode ver nas imagens acima), conhecida pela sua beleza e mar de azul intenso, e a Cascata do Véu de Noiva, com um trilho de 20 minutos pelo Parque Cunhambebe que termina numa piscina natural.De referir que Mangaratiba dista cerca de 120 km do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.Já Vinícius Júnior escolhe o Rio de Janeiro como destino para passar as férias. O jogador do Real Madrid nasceu e cresceu naquela cidade e é frequentemente visto nas praias da mesma, não só a jogar futvolei como também a apanhar sol e a divertir-se na noite.Numa cidade com diversos lugares onde é possível ficar a conhecer a história e cultura brasileiras, a praia de Copacabana é uma das mais emblemáticas da região. Com uma beleza natural inigualável, o calçadão feito com pedras portugueses pretas e brancos é um dos símbolos deste local, onde se podem ver pessoas a praticar desporto ao longo da praia.Com voos diretos de todas as capitais europeias, o Rio de Janeiro é uma das principais portas de entrada para turistas que chegam ao Brasil.