Neymar abriu mansão do Rio de Janeiro aos amigos no réveillon e deu um 'festão' de três dias

Neymar deu um 'festão' na sua mansão no Rio de Janeiro na passagem de ano. O jogador do PSG, que por muito que tente não se livra da fama de festivaleiro, convidou amigos, familiares, cantores e todos divertiram-se à grande nas comemorações, que se terão prolongado por três dias.O anfitrião apareceu de muletas e com bota ortopédica no pé esquerdo - está a recuperar de uma lesão -, mas isso não o impediu de se divertir. Houve música ao vivo na discoteca subterrânea da propriedade, fogo de artifício e muita alegria.Os convidados apareceram vestidos de branco, como manda a tradição no Brasil (dizem por lá que dá boa sorte...) e foram convidados a deixar os telemóveis à entrada. Mas nem isso impediu que fossem divulgadas imagens da festa...