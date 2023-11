Neymar brilha no póquer: jogador do Al Hilal soma e segue em torneios

A recuperar da cirurgia ao joelho esquerdo que o vai afastar até à reta final da época, Neymar chegou à final de um torneio... de póquer online. O jogador do Al Hilal, de Jorge Jesus, terminou no 5º lugar o que lhe valeu um prémio a rondar os 4 mil euros.Admirador da modalidade, Neymar já tinha arrecadado cerca de 60 mil euros numa prova no mês passado e até já participou num torneio do Circuito Europeu.