O GP Espanha só se corre no domingo mas o ‘circo’ da Fórmula 1 está montado há uma semana em Barcelona. Desta vez, Neymar teve mais sorte a tirar ‘selfies’ ao lado dos seus pilotos favoritos do que teve no Mónaco. Nas boxes da Mercedes, o internacional brasileiro posou ao lado de Lewis Hamilton e ainda teve o privilégio de sentar-se no monolugar dele.