Neymar tenta a sua sorte com influencer italiana mas ela anuncia namoro com jogador da Roma

A vida amorosa de Neymar continua a dar que falar, agora em Itália. Ao que parece o avançado italiano do PSG andou a 'tentar a sua sorte' junto da influencer italiana, Chiara Nasti, mas não foi bem sucedido.





A história é contada pela revista 'Chi', cujo diretor garante que não haver "uma foto de Chiara Nasti que não tenha um like ou um coração de Neymar".Estas palavras colocaram o foco no jogador e num possível novo romance, mas se Neymar queria seduzir Chiara Nasti ela cortou-lhe a oportunidade da pior maneira: oficializou a relação com Nicolò Zaniolo, jovem jogador da Roma, no dia dos namorados!Chiara e Zaniolo - considerado o sucessor de Totti na Roma - fizeram uma tatuagem a eternizar o amor e Neymar deixou por likes e corações nos posts (diários) da italiana...