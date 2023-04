Neymar vai ser pai pela segunda vez: «Sonhamos com a sua vida»

Neymar e Bruna Biancardi esperam primeiro filho. O anúncio foi feito nas redes sociais de ambos, sendo que a companheira do futebolista brasileiro do Paris Saint-Germain partilhou uma mensagem com os seguidores."Sonhamos com a sua vida, planeamos a sua chegada e saber que tu estás aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Tu vais chegar a uma família linda, com irmão, avós, tios e tias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por ti!", pode ler-se na publicação.Recorde-se que Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, do relacionamento com Carol Dantas.