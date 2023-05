E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nicklas Bendtner perdeu para a justiça dinamarquesa o seu Porsche Taycan Turbo S, avaliado em mais de 300 mil euros. O ex-atacante do Arsenal não ganhou o recurso que na primeira instância o tinha condenado por conduzir na Dinamarca com a carta de condução tirada no Reino Unido. E ainda foi multado em 5.400 euros por excesso de velocidade.