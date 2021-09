Nicole Borda provocadora

Nicole Borda é uma das muitas mulheres que abraçou o ‘fitness’ como forma de vida. O corpo tonificado da colombiana é o resultado de anos de treino no ginásio, sem esquecer uma alimentação equilibrada e muito descanso. O sentido da provocação é também uma das suas qualidades nas publicações que faz no Instagram. “Posso aprender muito convosco, por isso venham ensinar-me.” Esta é uma das pérolas que publicou na rede social. As reações dos fãs fizeram corar os mais desprevenidos!