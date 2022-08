Nicole Licini vertiginosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nicole Licini tem deixado de cabeça à roda os admiradores da beleza feminina desde que se candidatou a Miss Itália há dois anos. Com uma sensualidade a toda a prova, depressa se tornou numa das modelos mais valorizadas do país. E, embora o desporto não faça parte do seu quotidiano, confessa que adora os desportos motorizados, principalmente de duas rodas. De tal maneira é a sua paixão que nunca se nega quando é convidada a posar ao lado de uma mota, quer seja num salão ou numa pista povoada de pilotos dispostos a lutar pela vitória.