Nienke Kampman ao natural

Do país das túlipas vem uma adepta do ‘fitness’ que faz acelerar os corações. Nienke Kampman escolheu a ilha de Santorini, na Grécia, neste início de verão para espalhar beleza e sensualidade. "A natureza é boa para a alma", brinca a holandesa, a mostrar no Instagram o que tem de melhor sem qualquer pudor. A boa forma que tem mantido com exercícios diários intensos e com uma dieta rigorosa permitem-lhe ser uma verdadeira estrela nas suas produções fotográficas. Do lado dos seus seguidores, ninguém lhe aponta uma crítica negativa.