Nika Gikaliuk arrojada

Atlética e muito sensual são os melhores elogios que se podem fazer a Nika Gikaliuk. A modelo tem feito do Instagram a sua janela para mostrar ao mundo a sua beleza, e as reações dos seus admiradores não se fazem esperar. Apaixonada pela natureza, adora ser fotografada numa floresta encantada ou numa praia onde o silêncio só é quebrado pela rebentação das ondas do mar. Coragem não lhe falta já que nem sequer se importa de arriscar-se a cair no vazio conseguir as melhores fotografias.