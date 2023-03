Nikki Sullivan fanática

Gozar a vida em biquíni é, para Nikki Sullivan, um dos seus passatempos preferidos, quando não está agarrada a uma prancha de surf a destruir as ondas do mar. O gosto por partilhar fotografias em fatos de banho que exaltam as suas formas, depressa a tornou viral nas redes sociais, e sempre com uma frase cómica a acompanhar as publicações. "A vista vai ser tão bonita esta noite" é um dos piropos que atira a si própria, logo secundada pelos elogios de milhares de fanáticos pela sua beleza.